İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda öğrencisi, öğretmeni ve idarecisinin el birliğiyle yenilenen Hazreti Rukiye Kız Okulu da ağır hasar aldı.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hasar gören yaklaşık bin evin yanı sıra çok sayıda okul da bombaların hedefi oldu.

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Mutasım el-Minavi yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 13 okulun hasar gördüğünü, bunların arasında en ağır hasarın Hazreti Rukiye Kız İlk-Ortaokulu'nda bulunduğunu söyledi.

Minnavi, okulun altyapı sistemlerinden laboratuvarlarına kadar büyük hasar gördüğünü, binanın şu an kullanılamadığını ve zararın 500 bin dolar olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Münevver Musabbah da okulun yanındaki yüksek katlı bir apartmanın vurulması ve enkazın okulun üzerine çökmesi nedeniyle zararın çok büyük olduğunu kaydetti.

Musabbah, 600 kız öğrencinin bu okulda öğrenim gördüğünü belirterek, personel ve öğrencilerin İsrail saldırılarının ardından ortaya çıkan yıkım karşısında şoka uğradıklarını aktardı.

Saldırıların meydana geldiği gün yaşadıklarını anlatan Musabbah, olaydan kısa bir süre sonra 07.30'da hasarın boyutunu görmek için okula geldiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Okuldaki hasarı görmek için geldim ancak enkaz nedeniyle girişi kapandığından içeri giremedim. Daha sonra tehlikeli olmasına rağmen enkazın arasından ve altından geçerek okula girmeyi başardım. Bu tehlikeli bir adımdı ancak üstüne titrediğimiz okulumuz için yaptım. Biz öğretmeler için ev ikinci plandadır."

Musabbah, okula girip yıkımı gördüğünde içini kasvet kapladığını ve ruhsal olarak çok etkilendiğini söyledi.

"Hala hayattaysak İsrail'in yıktıklarını yeniden inşa edeceğiz."

Daha önce "Okul ortamını güzelleştirme ve iyileştirme" projesi kapsamında öğrencilere daha iyi bir ortam sunabilmek, İsrail'in tekrarlayan saldırılarının bıraktığı maddi ve manevi izlerle daha güçlü şekilde baş etmelerini sağlamak için Hazreti Rukiye Kız Okulu'nda yenilemeler yapıldığını aktaran Musabbah, bu saldırılardan sonra öğretmenler ve öğrencilerin tüm çabalarının heba olduğunu belirtti.

Saldırıların olduğu gece bazı öğrencilerin kendisini aradığını ve okul için yaptıkları tüm çalışmaların heba olması nedeniyle ağladıklarını söyleyen Musabbah, "Hala hayattaysak İsrail'in yıktıklarını yeniden inşa edeceğiz." kelimeleriyle öğrencilerini teselli etmeye çalıştığını dile getirdi.

Musabbah, eğitimin aksamaması için okul idaresinin saldırıların ikinci günü hemen çalışma başlattığını, öğrencisi, idarecisi, öğretmeni hep beraber enkazı kaldırmak ve saldırının tüm izlerini temizlemek için gönüllü çalıştığını, giriş yapılamayan ana kapı yerine batı cephesinde yeni bir kapı açıldığını anlattı.

Musabbah enkaz kaldırma çalışmalarına "İyilik Başakları" isimli gönüllülerden oluşan grubun da destek verdiğine değindi.

"Sadece 5 dakikanız var binayı tamamen boşaltın"

Öğrencilerinden 14 yaşındaki Şehed Ziyade okulun üzerine yıkılan yüksek katlı "El-Ömer Apartmanı'nda oturduklarını belirterek, okulu, evi ve tüm anılarının İsrail saldırılarıyla yok olduğunu söyledi.

Ziyade, babasının bir ev almak için sarf ettiği 25 yıllık çabanın dakikalar içinde heba olduğunu belirterek, İsrail istihbaratından bir kişinin saldırının gerçekleştiği gün 18.00'de babasının cep telefonunu arayarak "Sadece 5 dakikanız var, binayı tamamen boşaltın, komşulara haber verin" dediğini aktardı.

Gazzeli öğrenci Ziyade, tüm dairelerin bir anda boşaltıldığını, ağlama sesleri, çocuk seslerinin sokakta yankılandığını, apartmanın bir anda gözlerinin önünde yerle bir olduğunu belirtti.

Kısa bir süre önce Ömer Apartmanı'ndaki evlerinin tüm eşyalarını yenilediklerini söyleyen Şehed Ziyade, şu anda ise akrabaların verdiği birkaç temel eşya bulunan kiralık bir evde ailesiyle yaşadıklarını ifade etti.

İsrail'in 4-5 Mayıs Gazze saldırıları

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail saldırılarında 100'den fazla apartman dairesinin yıkıldığını, 700'ünün ise hasar gördüğünü aktarmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile BM ara buluculuğunda, 6 Mayıs'ta Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Kaynak: AA