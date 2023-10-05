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Dünya
AA 05.10.2023 05:53

Küba'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Küba'nın başkenti Havana'da tarihi bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Küba'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Havana'nın tarihi merkezinde yer alan ve bir süre önce çatlaklar oluşan bir binada insanların tahliye edilmesi esnasında çökme meydana geldi.

Olayda enkazın altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ekipler, enkaz altında kaldığı üzerinde durulan bir kişinin bulunması için dedektör köpekler desteğindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Küba İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, binada çatlakların oluşmasının ardından tahliye işleminin gerçekleştirildiği ancak çökme anında bazı kişilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Çöken binanın yakınında yer alan bir okuldaki öğrenciler de tedbir amaçlı başka okullara gönderildi.

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