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Dünya
AA 05.10.2023 00:50

ABD el koyduğu İran'a ait mermileri Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı

ABD el koyduğu İran'a ait 1,1 milyon merminin Ukrayna'ya gönderildiğini teyit etti.

ABD el koyduğu İran'a ait mermileri Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek, Yemen'deki Husi milislere gönderdiği düşünülen 1,1 milyon mermiye aralıkta ABD tarafından el konulduğunu anımsatan Jean-Pierre, bu mühimmatın Ukrayna'ya verildiğini doğruladı.

"ABD İran'dan Yemen'deki militan gruplara giden mühimmatlara el koydu"

Jean-Pierre, "ABD Merkez Komutanlığına bağlı deniz kuvvetleri, uluslararası hukuku ihlal ederek İran Devrim Muhafızlarından Yemen'deki militan gruplara giden bu mühimmatlara el koydu." dedi.

İran'ın bu hareketinin, BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararının ihlali olduğunu belirten Jean-Pierre, "Ukrayna'nın tiranlığa karşı özgürlük mücadelesini desteklemek ve İran'ın bölgede ve ötesinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemek için adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği söz

Jean-Pierre, Ukrayna'ya yaptığı mühimmat yardımının ABD'nin bu konuda verdiği sözün arkasında durduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran tarafından Yemen'e gönderildiği tespit edilen 1,1 milyon merminin aralık ayında yelkenli, ahşap bir gemide ele geçirildiği ve 7,62 milimetrelik mermilerin "Ukrayna'ya nakledildiği" duyurulmuştu.

CENTCOM, ABD'nin mühimmatların mülkiyetini, 20 Temmuz'da Adalet Bakanlığının müsadere kararıyla kazandığını kaydetmişti.

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