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Dünya
AA 05.10.2023 05:23

2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceğini, Eylül 2023'ün de en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, yılın 9 ayındaki ölçümlerle 2023, daha önce en sıcak yıl olarak belirlenen 2016'yı geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

Ocak-eylül döneminde ortalama sıcaklık, 2016'nın 0,05 derece üstüne çıktı.

Böylece 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği belirtildi.

Geçen ay ise ortalamanın 0,93 derece üzerine çıkan hava sıcaklığı 16,38 derece oldu.

Bu, 2020'de ölçülen en sıcak eylülün 0,5 derece fazlasına tekabül etti. Böylece Eylül 2023, en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın bazı bölgeleri ortalamanın üzerinde yağış aldı

Avrupa için de geçen ay, 2020'ye kıyasla 1,1 derecelik artışla en sıcak eylül ayı oldu.

Ayrıca İber Yarımadası, İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi, İskandinavya ve Daniel Fırtınası'nın etkilediği Yunanistan'da eylül ortalamasının üstünde yağış görüldü.

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