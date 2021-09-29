Ethereum Vakfı'nın eski kıdemli araştırmacıları arasında olan Griffith, savcılıkla vardığı anlaşmanın ardından 6,5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ABD Adalet Bakanlığı, Griffith'in yaptırımların etkisini azaltarak "ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını" söyledi.

Amrikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Griffith'in avukatı, müvekkilinin "içten bir pişmanlık duyduğunu" söyledi.

Virgil Griffith Nisan 2019'da, yaklaşık 100 kişiyle birlikte Kuzey Kore'nin başkenti Pynongyang'da Blockchain ve Kripto Para Birimleri Konferansı'na katılmıştı.

ABD, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahatine izin vermiyor. Seyahat etmek isteyenlerin özel bir izin için başvuru yapması gerekiyor.

Griffith de bu izin için başvurmuş, izin alamayınca da Çin üzerinden Kuzey Kore'ye gitmeye karar vermişti.

Singapur'da yaşayan Griffith konferanstan yedi ay sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Savcılar Griffith'in blockchain üzerine bir sunum yaptığını ve "yaptırımların etrafından dolaşmak ve para aklamak için kripto para birimlerinin nasıl kullanılabileceğine dair tartışmalara katıldığını" öne sürüyor.