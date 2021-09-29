Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA, MSB
SOLOTÜRK Etna Yanardağı üzerinde uçtu
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından SOLOTÜRK'ün İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini yayınladı.
Açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı İtalya Yanardağ
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