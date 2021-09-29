Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından SOLOTÜRK'ün İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini yayınladı.

Açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde" ifadelerine yer verildi.