Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. 2 saat 45 dakika süren zirvenin en önemli gündem maddesi Suriye oldu.

İki lider, görüşme öncesi açıklama yaptı. Erdoğan, "Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" dedi. Putin de, Suriye ve Libya konusunda iş birliğinin başarılı şekilde sürdüğünü söyledi. Zirve sonrasında ise iki lider görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.

Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.