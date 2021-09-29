Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerince tespit edilen 7 şüpheliye yönelik pazartesi günü İstanbul, Ankara ve Sakarya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonlarda ele geçirilen 71 kilo 634 gram kokain, balistik yelek, 3 av tüfeği, tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 dolar, 52 bin 250 lira, 3 milyon 409 bin lira değerinde çek ve senet bugün Ankara Emniyet Müdürlüğünde basına gösterildi.

Piyasa değerleri 210 milyon lira

Ele geçirilen kokainin işlenmesi halinde piyasa değerinin 210 milyon lira olduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheliler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.