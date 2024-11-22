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Dünya
İHA 22.11.2024 14:32

Kremlin'den "Ukrayna’ya Oreşnik füzesi" açıklaması: Saldırı aslında Batı'ya bir uyarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki bir askeri tesise yeni Oreşnik füzesi fırlatıldığını hatırlatarak saldırının aslında Batı'ya bir uyarı olduğunu söyledi.

Kremlin'den "Ukrayna’ya Oreşnik füzesi" açıklaması: Saldırı aslında Batı'ya bir uyarı

Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerinin ardından İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullandığı ve Oreşnik füzelerle karşılık verdiklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin’in açıklamasından bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki bir askeri tesise yeni Oreşnik füzesi fırlatıldığını söyledi.

Peskov, Rusya’nın saldırı konusunda ABD’ye bilgi vermek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen saldırıdan 30 dakika önce ABD’nin bildilendirildiğini sözlerine ekledi.

“Putin diyaloga açık”

Saldırının aslında Batıya bir uyarı olduğunu söyleyen Peskov, “Putin diyaloga açık” dedi.

Peskov, “Putin, dünkü açıklamasında gerilimi azaltmayı, çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemeyi ya da barışçıl bir yol izlemeyi amaçlayan her türlü temasa hazır olduğunu vurguladı.

Putin’in diyaloğa olan açıklığı, kendisinin de ifade ettiği üzere her zamanki gibi geçerliliğini korumaktadır” dedi.

“Hedef başarıyla vuruldu”

Putin dün gerçekleştirdiği konuşmasında Ukrayna’ya Oreşnik füzelerle karşılık verdiklerini belirterek “Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu.

Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır” ifadelerini kullanmıştı.

“Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor”

Rus füze sistemlerini öven Putin, “Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2 buçuk, 3 kilometre demektir” açıklamasında bulunmuştu. 

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