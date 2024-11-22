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Dünya
AA 22.11.2024 13:36

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında iki sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hedef alması sonucu 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında iki sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sur kentinde İslami Sağlık Kurumuna ait bir araca düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

İsrail'in suçlarına bir yenisini eklediği kaydedilen açıklamada, Deyr Kanun-Ras el-Ayn kavşağında İslami Sağlık Kurumuna ait bir aracın hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası kanun ve normlar ile insani sözleşmeleri hiçe sayarak güneydeki sağlık görevlilerini, ambulansları ve tesisleri hedef almaya devam ettiği" kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 214 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

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