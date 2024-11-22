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Dünya
AA 22.11.2024 11:53

Bilim insanları, tarihin bilinen en eski alfabesini keşfetti

Bilim insanları, antik mezarlardan çıkardıkları kil silindirlerin üzerinde kazılı halde buldukları yazının, insanlık tarihinin bilinen en eski alfabesine ait olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, tarihin bilinen en eski alfabesini keşfetti
[Johns Hopkins University]

Science Daily dergisinin haberine göre, bilim insanları, Suriye'nin en eski kent merkezlerinden Umm-el Marra'daki antik mezarlarda arkeolojik kazı çalışmaları yürüttü.

Temelleri Erken Tunç Çağı'na dayanan bu mezarları kazan araştırmacılar, altın ve gümüş takılar, 6 iskelet, pişirme kapları, çömlek ve mızrak ucunun yanı sıra üzerinde kazılı yazılar bulunan, parmak uzunluğunda 4 adet kil silindir buldu.

Johns Hopkins Üniversitesinde arkeoloji profesörü olarak görev yapan ve kazı çalışmasını yürüten araştırma ekibinde yer alan Glenn Schwartz, radyokarbon tarihleme yöntemiyle tarihi doğrulanan yazıların M.Ö. 2 bin 400'lü yıllara ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Schwartz, bu yazıların, bilinen diğer alfabetik sistemlerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ortaya koyduklarını kaydederek, bu keşfin alfabenin M.Ö 1900'den sonra Mısır'da ya da çevresinde icat edildiğine yönelik inanışları değiştireceğini belirtti.

Keşfedilen silindirlerin üzerindeki yazıların mezardan çıkarılan nesnelerin nereden geldiğine ya da kime ait olduğuna ilişkin sorulara yanıt niteliğinde olabileceği değerlendirmesinde bulunan Schwartz, "Ancak yazıyı tercüme edecek bir araç olmadan sadece spekülasyon yapabiliriz" diye konuştu.

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