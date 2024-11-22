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Dünya
www.nos.nl 22.11.2024 11:05

Tesisatçı tadilat sırasında borular arasında 2.3 milyon avro değerinde altın buldu

Viyana’da bir villada gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sırasında tesisatçı, yaklaşık 30 kilogram ağırlığında altın sikkelerle dolu bir sandık buldu. Sandığın içindeki altınların tahmini değeri 2,3 milyon avroyu aşıyor.

Tesisatçı tadilat sırasında borular arasında 2.3 milyon avro değerinde altın buldu

Keşif, yıkım çalışmaları sırasında tesisatçının zeminden sarkan bir ip fark etmesiyle başladı. İpi çektiğinde, içerisinde saf altın sikkeler bulunan metal bir sandık ortaya çıktı.

Altınların kökeni ve sikkelerin basım yılları gibi detaylar henüz netleşmiş değil.

Ancak, bu nadir bulunan hazine, Avusturya’nın başkentinde heyecan uyandırdı.

Avusturya’nın Heute gazetesine göre, tesisatçı Viyana'nın bir banliyösünde yer alan villada başka ustalarla birlikte çalışıyordu.

Çalışma arkadaşlarından birinin, ipi daha önce fark ettiği ancak dokunmamayı tercih ettiği belirtildi. 

Avusturya yasalarına göre, bulunan hazinelerin yarısı genellikle keşfi yapan kişiye, diğer yarısı ise mülk sahibine veriliyor.

Villanın geçmişi ve saklı hazinenin hangi koşullarda gizlendiği ise hala araştırılıyor.

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