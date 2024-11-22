Tesisatçı tadilat sırasında borular arasında 2.3 milyon avro değerinde altın buldu

Keşif, yıkım çalışmaları sırasında tesisatçının zeminden sarkan bir ip fark etmesiyle başladı. İpi çektiğinde, içerisinde saf altın sikkeler bulunan metal bir sandık ortaya çıktı.

Altınların kökeni ve sikkelerin basım yılları gibi detaylar henüz netleşmiş değil.

Ancak, bu nadir bulunan hazine, Avusturya’nın başkentinde heyecan uyandırdı.

Avusturya’nın Heute gazetesine göre, tesisatçı Viyana'nın bir banliyösünde yer alan villada başka ustalarla birlikte çalışıyordu.

Çalışma arkadaşlarından birinin, ipi daha önce fark ettiği ancak dokunmamayı tercih ettiği belirtildi.

Avusturya yasalarına göre, bulunan hazinelerin yarısı genellikle keşfi yapan kişiye, diğer yarısı ise mülk sahibine veriliyor.

Villanın geçmişi ve saklı hazinenin hangi koşullarda gizlendiği ise hala araştırılıyor.