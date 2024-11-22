Kuzey Kore: ABD ile müzakerelerin sonucu, bize yönelik değişmeyen istilacı ve düşmanca politika

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, başkent Pyongyang'da düzenlenen "Milli Savunma Kalkınması-2024" adlı silah sergisinde konuşan Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile müzakerelerde "her yolu denediğini" ancak sonucun ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik "değişmeyen istilacı ve düşmanca politikası olduğunu" belirtti.

Kim, "en güçlü askeri kapasiteye ulaşmanın, barışı korumanın tek yolu olduğunu" dile getirerek, bu faaliyetin güvenlik ve kalkınmayı garantilediğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin hiçbir koşulda güvenliğinin ihlal edilmesine tahammül göstermeyeceğini vurgulayan Kim, ülkenin sürekli gelişen tehditlere karşılık vermek için kendini savunma kapasitesini "daha agresif ve sınırsız bir şekilde" geliştireceğinin altını çizdi.