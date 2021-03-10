Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin sorularını cevaplarken Kırım konusuna değindi.

Peskov, Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumu için, "Ankara'nın sorunları çözmek için uzlaşma arayışları ve çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü, bu konuda iki ülkenin farklı düşündüğünü hatırlatarak, "Bu ilişkilerimizi etkilemiyor, Türkiye’nin, Rusya’nın Kırım konusundaki tavrını

anlayacağından eminiz" açıklamasını yaptı.