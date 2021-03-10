Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kremlin'den Kırım açıklaması: Türkiye ile farklı düşünsek de ilişkilerimiz zarar görmüyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya'dan, Türkiye'nin Kırım politikaları konusunda açıklama geldi. Ankara ve Moskova'nın konu hakkında farklı düşündüğü ancak bunun ilişkileri etkilemediği vurgulandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin sorularını cevaplarken Kırım konusuna değindi.
Peskov, Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumu için, "Ankara'nın sorunları çözmek için uzlaşma arayışları ve çabalarını takdir ediyoruz" dedi.
Kremlin Sözcüsü, bu konuda iki ülkenin farklı düşündüğünü hatırlatarak, "Bu ilişkilerimizi etkilemiyor, Türkiye’nin, Rusya’nın Kırım konusundaki tavrını
anlayacağından eminiz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Rusya Türkiye- Rusya İlişkileri
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