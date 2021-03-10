Myanmarlı rahibe, polise yalvardı: Çocukları vurmayın
Darbe karşıtı protestoların düzenlendiği Myanmar'da tansiyon düşmüyor. Güvenlik güçlerinin en az 60 kişiyi öldürdüğü ülkede, Myitkyina kentinde bir rahibe, çocuklara ve bölge sakinlerine zarar vermemeleri için polise diz çökerek yalvardı.
Rahibe Ann Rose Nu Tawng, hastanelerdeki insanlar ile bölge sakinleri için endişelendiğini belirtti.
Tawng, "Onlara, çocukları vurmamaları için yalvardım. Protestoyu durduracaklarını söylediler. Ben de 'burada sorun görmek istemiyorum ve polis buradan ayrılmadan gidemem' dedim." ifadelerini kullandı.
Görgü tanıkları, Myitkyina şehrinde, görüntünün kayda geçtiği gün darbe karşıtı 2 protestocunun güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti.
Darbe karşıtı gösteriler
Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleşen darbenin ardından halk, orduya karşı protesto gösterileri düzenlemeye başlamıştı.
Fiili lider Suu Çii'nin de tutuklu bulunduğu ülkede, güvenlik güçlerinin şu ana kadar 60'dan fazla protestocuyu öldürdüğü, 1800'den fazla protestocuyu ise gözaltına aldığı kaydediliyor.