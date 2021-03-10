Rahibe Ann Rose Nu Tawng, hastanelerdeki insanlar ile bölge sakinleri için endişelendiğini belirtti.

Tawng, "Onlara, çocukları vurmamaları için yalvardım. Protestoyu durduracaklarını söylediler. Ben de 'burada sorun görmek istemiyorum ve polis buradan ayrılmadan gidemem' dedim." ifadelerini kullandı.

[Credit: MYITKYINA NEWS JOURNAL/Handout via REUTERS]

Görgü tanıkları, Myitkyina şehrinde, görüntünün kayda geçtiği gün darbe karşıtı 2 protestocunun güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti.

Darbe karşıtı gösteriler

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleşen darbenin ardından halk, orduya karşı protesto gösterileri düzenlemeye başlamıştı.

Fiili lider Suu Çii'nin de tutuklu bulunduğu ülkede, güvenlik güçlerinin şu ana kadar 60'dan fazla protestocuyu öldürdüğü, 1800'den fazla protestocuyu ise gözaltına aldığı kaydediliyor.