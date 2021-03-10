Avam Kamarasında gerçekleştirilen "Başbakana sorular" programında konuşan Johnson, bütün ülkelerin aşı milliyetçiliğine karşı durması gerektiğini söyledi.

Johnson, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) 548 milyon sterlin destek sağladıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurguladı.

"Aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmedik"

AB Konseyi Başkan Charles Michel’in "İngiltere ve ABD, kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına kesin bir yasak koydu" şeklindeki sözlerini eleştiren Johnson, "Tek bir COVID-19 aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmedik" dedi.

Michel, 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, AB’nin aşı milliyetçiliği yaptığı suçlamalarını reddetmişti.

AB’nin İngiltere ve ABD gibi kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına yönelik kesin bir yasak koymadığını belirten Michel, ihracatı hiçbir zaman durdurmadıklarını söylemişti.