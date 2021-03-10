Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvator Ginesi’nde patlama nedeniyle ulusal yas ilan edildi
Ekvator Ginesi’nde 7 Mart’ta gerçekleşen ve 105 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama nedeniyle ulusal yas ilan edildi.
Ekvator Ginesi'nin en büyük şehri Bata'daki kışlada 7 Mart'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiği, yaralananların sayısının ise 615'e çıktığı açıklandı.
42 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolarından sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını söylemişti.
Hükümetin soruşturma başlattığı olayda, hayatını kaybedenler için bugün itibarıyla 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
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