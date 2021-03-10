Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Madrid'de pandemi istifası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Madrid Özerk Hükümet Başkanı sağcı lider İsabel Diaz Ayuso pandemi döneminde yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isimdi. Ayuso istifa etti ve erken seçim istedi.
İspanya’nın Başkenti Madrid'in Özerk Hükümet Başkanı sağcı lider İsabel Diaz Ayuso Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren tepkilerin odağına oturdu.
Kafelerin ve restoranların açılmasını isteyen Ayuso, kamu sağlık hizmetlerine yeterince eleman almadığı için salgın dönemini Madrid’de krize dönüştürmekle suçlandı.
Pandeminin başından bu yana istifası istenen Ayuso istifa edip, erken seçim istedi.
Etiketler: İspanya
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