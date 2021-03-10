Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka yeniden faaliyete geçti.

Kül ve lav püskürten yanardağdan, çevreye 30 ila 50 santimetre çapında kaya parçaları fırlıyor. Lavların 7 kilometreye kadar yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Turuncu alarm

Yanardağ nedeniyle bölgede alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Alçaktan uçan uçakların olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Buzul erimeye başladı

Yanardağdaki hareketlilik nedeniyle bölgedeki Erman Buzulu da erimeye başladı.

Buzuldan akan sıcak çamurun ise nehirlerdeki ekolojik yapıyı etkilemesinden endişe ediliyor.

En yakın yerleşim yeri yanardağa 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yanardağa yaklaşılması yasak. Yetkililer bu sebeple hayati bir tehlike olmadığını duyursa da; doğa meraklıları ve turistlerin, renkli görüntüleri kaydetmek için bölgeye akın etmesinden endişe ediliyor.