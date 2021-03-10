Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su borusu hattında meydana gelen patlamada, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Perm Belediyesi'ne bağlı ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Polis, bölgeyi olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına aldı. Borudan fışkıran sıcak su metrelerce yükseldi.