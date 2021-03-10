Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya'da sıcak su borusu patladı
Rusya’nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su borusu hattı patladı. Borudan fışkıran sıcak su metrelerce yükseldi.
Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su borusu hattında meydana gelen patlamada, can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Perm Belediyesi'ne bağlı ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Polis, bölgeyi olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına aldı. Borudan fışkıran sıcak su metrelerce yükseldi.
Etiketler: Rusya
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