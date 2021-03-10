Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yı 2020 Haziran'da kurtarmıştı.

Libya makamları, kurtarılan kentte ve çevresinde bugüne kadar çok sayıda toplu mezar buldu ve mezarlardan şu ana kadar en az 110 cansız beden çıkarıldı.

Mezardan çıkan ceset sayısı belli değil

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'nun medya sorumlusu Abdulaziz Caferi, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde yeni bir mezar bulunduğunu açıkladı.

Caferi, mezardan çıkan ceset sayısının henüz belirlenemediğini ve arama ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlarla ilgili olarak başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını açıklamıştı.