Salgının 3’üncü dalgasının etkili olduğu Polonya'da son 24 saatte 17 bin 260 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 828 bin 313'e ulaştığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 398 artarak 45 bin 997'ye çıktı.

Çekya’da hastaneler doldu

3’üncü dalganın etkili olduğu ülkelerden Çekya'da ise son 24 saatte 15 bin 196 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 351 bin 195’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 105 artışla 22 bin 385’e yükseldi.

Hastanelerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle koronavirüs hastası bir Çek vatandaşının dün Polonya’ya sevk edildiği, bugün ise bazı hastaların Almanya'ya gönderileceği açıklandı.

Slovakya

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip Slovakya'da, son iki haftada salgın kaynaklı can kayıpları ciddi oranda artış göstermeye devam ediyor.

Slovakya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 600 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 329 bin 593'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 109 artışla 8 bin 146'ya çıktı.

Slovakya sağlık sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle önceki günlerde 3 koronavirüs hastası Polonya'ya gönderilmişti.

Macaristan

Günlük vaka sayıları artışta olan ülkelerden Macaristan'da son 24 saatte 5 bin 653 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 480 bin 860 vakanın tespit edildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 179 artışla 16 bin 352'ye yükseldi.

Avusturya

Avusturya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 528 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 481 bin 919’a, can kaybı ise 19 artarak 8 bin 776’ya çıktı.