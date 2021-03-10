Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, DMSat-1 adlı uydunun 20 Mart'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacağı açıklandı.

Açıklamada "nanometrik" yani gözle görülemeyen parçaları bile inceleme özelliğine sahip uydu ile bölgesel iklim değişikliği, çevre, hava ve sera gazları kaynaklı kirliliğin gözlemleneceği, bunlarla ilgili verilerin toplanacağına da yer verildi.

BAE, 9 Şubat'ta Mars'a başarılı bir şekilde uydu gönderen ilk Arap ülkesi olmuştu.