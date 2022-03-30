Kremlin Sözcüsü Peskov İstanbul'daki müzakerelerin ardından bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın taleplerini kağıda dökmesinin olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Barış görüşmelerinin Rus başmüzakerecisinin bugün güncelleme yapacağını belirten Peskov görüşmelerin özel olarak yapılmasının önemine dikkat çekti.

Peskov gerçekten umut vadeden ve atılım gibi görünen bir durumu farketmediklerini önlerinde uzun bir çalışma olduğunu söyledi.

Krım konusunda da açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü "Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve Rus anayasası, Rus bölgelerinin kaderi hakkında herhangi biriyle tartışmanın önüne geçmektedir" diye konuştu.

Rusya'nın ruble ile ihracatı konusuna da değinen Peskov ruble ile ihracatın genişletilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.