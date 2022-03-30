Barış görüşmelerinin nabzı salı günü İstanbul'da tutuldu. Dünya medyası da gelişmeleri Türkiye'den anbean aktardı.

Dolmabahçe Sarayı önünden gün boyu yayın yapan France 24, Türkiye'nin ara buluculuk misyonuna dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlık duyduğu yorumu yapıldı.

"Dünya iyi haberler bekliyor"

İngiliz The Guardian Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki bu ifadesini, manşetine taşıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun "Tarafların gelişme kaydetmesi memnuniyet verici." sözlerine de yer verdi.

Amerikan New York Times Gazetesi, "İstanbul'da yeni bir aşama kaydedildi." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluğu üstlendiniz." sözleri öne çıkarıldı.

"Heyetler İstanbul'da birbirlerine yaklaştı"

Rus İzvestiya Gazetesi, heyetlerin İstanbul'da birbirlerine yakınlaştığını yazdı.

Rusya merkezli Kommersant Gazetesi de İstanbul'daki toplantının, olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesi sürecini hızlandırdığına dikkati çekti.

"Müzakerelerde ilerleme sağlandı"

İsrail merkezli Times of İsrael gazetesi, haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes çağrısını taşıdı.

"Bütün dünya sizden gelecek iyi haberleri bekliyor." ifadesine yer verdi.

Yunanistan'daki, Open TV, SKAI ve ERT gibi haber kanalları, müzakereleri anbean takip etti. Görüşmelerde ilerleme sağlandığı aktarıldı.

Çin Devlet Haber Ajansı Xinhua da TRT'den naklen aktarılan yayınlara atıfta bulundu. Tarafların, görüşmenin yapıcı geçtiğine dair açıklamalarını öne çıkardı.