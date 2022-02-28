Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin: Putin yaptırımları ekonomi kurmaylarıyla görüşecek
[Fotoğraf: Reuters]
Kremlin: Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek.
Kremlin: Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak.
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Etiketler: Kremlin Moskova Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
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