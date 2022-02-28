Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna güçleri Rus konvoyunu imha etti
Ukrayna güçleri, başkent Kiev'in kuzeybatısında bir Rus konvoyunu imha etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5'inci gününe girdi.
Rus tanklarının başkent Kiev'e yaklaştığı bildirilirken, şehrin kuzeybatısından yeni görüntüler geldi.
Görüntülerde, bir Rus konvoyunun imha edildiği görüldü.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
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