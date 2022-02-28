Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edildi.

Politika faizi 10,5 puan artışla yüzde 9,5’ten yüzde 20 çıkartıldı.

Rus rublesi değer kaybederek başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi, haftaya dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybederek başladı.

Dolar/ruble paritesi yüzde 8,43 artışla 90 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,8 yükselişle 101,2'ye çıktı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

İhracatçılara döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirildi

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki döviz piyasasına ilişkin yeni bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ”28 Şubat’tan itibaren, Rus ihracatçılarına tüm dış ticaret anlaşmaları kapsamında döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 45,7 artarak 493,3 milyar dolar, ithalatı da yüzde 26,5 yükselişle 296,1 milyar dolara ulaşmıştı.