Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2025 21:31

Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski ile üçlü veya ikili bir zirve için anlaşma yapmadı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile üçlü veya ayrı bir ikili görüşme konusunda anlaşmaya varmadığını söyledi.

Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski ile üçlü veya ikili bir zirve için anlaşma yapmadı
[Fotograf: Reuters]

Uşakov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin detay verdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyareti esnasında üzerinde anlaşılan konuları geliştirmek için her iki liderin Alaska'da anlaşmaya vardığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Witkoff'un beş ziyareti, özellikle de son ziyareti sırasında edinilen her şey, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Bunun ardından liderler sonra nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Hem ABD hem Rus tarafının bu anlaşma üzerinde çalıştığını dile getiren Uşakov, her iki tarafın bu çerçevede diğer liderlerle de temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin seviyesini yükseltmeye yönelik henüz somut bir öneri olmadığına dikkati çeken Uşakov, müzakerelerin seviyesini yükseltme fikrinin liderler arasında yapılan bir telefon görüşmesinde müzakere edildiğini, ardından Alaska'daki görüşmede gündeme geldiğini aktardı.

Uşakov, Amerikalıların bu konuyu kendi aralarında görüşeceklerini ve ardından kendilerine bu hususta bazı önerilerde bulunacakları konusunda bilgi verdiklerini ifade etti.

Putin ve Trump arasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığına dikkati çeken Uşakov, "Şimdilik basında yayınlananlar tam olarak anlaştığımız gibi şeyler değil. Şimdi üçlü bir görüşmeden, Putin ve Zelenski arasında bir görüşmeden bahsediyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Putin ve Trump arasında bu konuda bir anlaşma yok." diye konuştu.

ETİKETLER
Donald Trump Kremlin Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna ABD
Sıradaki Haber
İngiltere, sığınmacıların aile birleşimi başvurularını askıya alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
TUSAŞ, Defense News Top 100 Listesi’nde 47’nci sıraya yükseldi
20:56
Bakan Yumaklı, yurt genelindeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı
20:40
İngiltere, sığınmacıların aile birleşimi başvurularını askıya alacak
20:25
DMM, "3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceği" iddialarını yalanladı
20:11
İstanbul'da 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
19:26
Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ