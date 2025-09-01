Açık 28.2ºC Ankara
AA 01.09.2025 19:09

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve tarım tesisini yıktı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve tarım tesisini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve tarım tesisini yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yıkımlar Ramallah'ın batısındaki Sakba beldesi ile Kalkilya kentine bağlı Nebi İlyas beldesinde gerçekleştirildi.

İsrail güçleri Sakba beldesine baskın düzenleyerek "C bölgesinde ruhsatsız inşaat" iddiasıyla tek katlı bir evi yıktı.

Yerel kaynaklar, Nebi İlyas beldesinde de İsrail buldozerlerinin aynı iddiayla tarım arazilerini çevreleyen beton duvarları yıktığını aktardı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria İsrail
