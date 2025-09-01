Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi

Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez" dedi.

Geçen yıl, 100 kadar okulda denenen "telefon molada" uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılıyor.

Öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

Liselerde yasak değil

Fransa’da telefon yasağı ilk kez 2018’de yürürlüğe girmiş ve ilkokullarda kesin bir şekilde uygulanmaya başlanmıştı.

Ortaokullarda telefon kullanımı yasaklanmıştı ancak çoğu zaman ciddi şekilde ihlal edilmiş ve etkili bir şekilde hayata geçirilemedi. O dönemde düzenleme, cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına izin veriyordu. Yeni düzenleme ise, ortaokullarda söz konusu denetimi çok daha sıkı hale getirmeyi amaçlıyor.

Yasak yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı kalmayacak. Tabletler ve akıllı saatler de yasak kapsamına alındı.

Yasak yalnızca okul saatleriyle de sınırlı olmayacak; spor faaliyetleri ve okul gezileri gibi kurum dışında yapılan etkinliklerde de geçerli olacak.

Sağlık sorunları bulunan öğrenciler içinse istisnalar tanınıyor. Örneğin diyabetli bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanabilecek. Liselerde ise yasak zorunlu değil ve her okul kendi iç tüzüğüne göre karar veriyor.