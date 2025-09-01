Açık 28.2ºC Ankara
Dünya
AA 01.09.2025 19:17

BM, komşu ülkelerdeki yaklaşık 850 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, Suriye'de 14 yıl devam eden çatışmalar nedeniyle komşu ülkelerde yaşayan yaklaşık 850 bin mültecinin ülkelerine döndüğünü ifade etti.

BM, komşu ülkelerdeki yaklaşık 850 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi
[Fotograf: AA]

Suriye'nin başkenti Şam'da Associated Press'e konuşan Clements, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönüşlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Clements, rejimin devrilmesinden bu yana yaklaşık 850 bin Suriyelinin komşu ülkelerden geri döndüğünü belirtti.

Bu sayının gelecek haftalarda 1 milyona ulaşabileceğini söyleyen Clements, "Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek." dedi.

Clements, yerlerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine geri dönme kararında çeşitli nedenlerin etkili olduğunu ifade ederek "Dinamik bir dönem yaşanıyor. Bu, son 14 yılda gördüğümüz en büyük yerinden edilmeye potansiyel çözümler bulunabileceğimiz bir fırsat olabilir." diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, haziranda, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke içinde ve dışındaki 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin evlerine döndüğünü bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Suriye
