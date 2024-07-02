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Dünya
AA 02.07.2024 17:58

Kremlin: Putin ile Erdoğan tüm önemli ve hassas konuları görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili görüşmede tüm önemli ve hassas konuları ele alacağını açıkladı.

Kremlin: Putin ile Erdoğan tüm önemli ve hassas konuları görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Astana'da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yapacağı ikili görüşmelere dair bilgi verdi.

Rus Devlet Başkanı'nın Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in yanı sıra Kazakistan, Pakistan, Moğolistan liderleriyle 3 Temmuz'da ayrı ayrı görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin şunları açıkladı:

"Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak."

Putin'in 4 Temmuz'da İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile de görüşme yapacağını aktaran Uşakov, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde ise ülkeler arasında siyaset, ekonomi, güvenlik ve birçok alanda iş birliğiyle ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

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