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Dünya
AA 02.07.2024 16:39

İsrail, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da 318 tesisi yıktı

İsrail'in 2024 yılının ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'daki 318 tesisi yıktığı, 359 tesis için yıkım uyarısı gönderdiği ve yaklaşık 10 bin ağacı söktüğü belirtildi.

İsrail, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da 318 tesisi yıktı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da 318 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 292'si çocuk, 199'u kadın 632 kişinin zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail'in, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 359 tesis için de yıkım uyarısı gönderdiği ifade edilen açıklamada, "İsrail'in, 1334'ü Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından olmak üzere 7 bin 681 saldırı gerçekleştirdiği ve 7 Filistinlinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yine İsrail tarafından 2024'ün ilk 6 ayında yaklaşık 10 bin ağacın söküldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

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