Peskov, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen sabotaj grubunun dün düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Rusya’da silahlı saldırının sorumluluğunu üstlenen Rus Gönüllü Kolordusu’nun terör listesine alınması planlanıyor mu?" sorusuna yanıt veren Peskov, "Soruşturma çalışmaları sürüyor. Güvenlik güçlerimiz çalışıyor. İlk önce her şeyi incelememiz gerekiyor. Soruşturmanın ardından bir sonuca varılacak" diye konuştu.

Peskov, Bryansk bölgesinde "sınırda özel durumun" devam ettiğini belirterek "Elbette dünkü terör saldırısı soruşturulacak. Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı sabotajcıların "terör eylemi" gerçekleştirdiği belirtilerek "Bunu şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukraynalı yetkililer, tüm eylemlerini ABD ve diğer NATO ülkelerinin onayı ve desteğiyle gerçekleştirdiğini defalarca kabul etti. Bryansk bölgesindeki cinayetler NATO silahlarıyla işlendi. Bu bağlamda, bu devletlerin suç ortağı ve terörü destekleyen taraf olarak nitelendirilmesi konusunda bir soru oluşuyor. Yaşananlardan sonuçlar çıkardık. Rus soruşturma kurumları olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu suç cezasız kalmayacak."

Olay

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukraynalı olduğu belirtilen "sabotaj gruplarının" Rusya-Ukrayna sınırında bulunan bölgedeki bir köye sızdığını ve silahlı saldırı düzenlediğini bildirmişti. Bölge yönetimi, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rus basınındaki haberlerde de sabotaj grubunun Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldığı, Rus güvenlik güçleri ile sabotaj grubu arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti. Sosyal medyada da kendisini "Rus Gönüllü Kolordusu" olarak tanıtan sabotaj grubuyla ilgili görüntüler yer almıştı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiği, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığı bilgisini paylaşmıştı. Putin ise bu silahlı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sabotajcıların çatışmalar sonucu Ukrayna tarafına itildiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Bu saldırının Ukraynalı sabotaj grupları tarafından düzenlendiği" yönündeki açıklamaların "klasik bir provokasyon" olduğunu belirterek "Rusya, bir yıllık savaşta başka bir ülkeye saldırıyı ve artan yoksulluğu bir şekilde haklı çıkarmak için kendi halkını korkutmak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.