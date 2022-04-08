Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü
Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.
Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi.
Mekanik arıza yaşadığı aktarılan uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. Uçak ortadan ikiye bölündü.
İkiye bölünen uçaktaki 2 mürettebat üyesinin sağlıkları iyi durumda.
Mürettebatın, yetkilileri `hidrolik bir sorun` konusunda uyardığı aktarılırken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.
Etiketler: Almanya
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