"Kosova'nın Mandela'sı" Adem Demaçi son yolculuğuna uğurlandı

İki gün önce hayatını kaybeden "Kosova'nın Mandela'sı" olarak adlandırılan Kosovalı siyasetçi-yazar Adem Demaçi için Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi himayelerinde başkent Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde Kosova Güvenlik Gücü askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Demaçi'nin cenazesi, törenin ardından Priştine'ye bağlı Velaniye köyünde toprağa verildi.

Demaçi'nin cenaze törenine Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, bölgedeki Arnavut siyasetçiler ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

28 yıl hapis yattı

Thaçi, anma töreninde yaptığı konuşmada, Demaçi'nin direnişin sembolü olarak tanınacağını ve 28 yıl hapiste yatarak eski Yugoslavya ile Avrupa'da bir numaralı Arnavut mahkum olduğunu söyledi.

Demaçi'nin tüm hayatını, büyük hedefi olan Kosova'nın özgürlük ve bağımsızlığına adadığını vurgulayan Thaçi, "Adem Demaçi'nin hayat ideali Arnavutların birleşmesiydi. Onun siyasi felsefesinin temel ilkesi özgürlük ve kurtuluşun ilk adımının kendinden başlaması gerektiğine dayanıyordu." dedi.

"İntikam yerine affetme ve uzlaşma yanlısıydı"

Demaçi'nin ifade özgürlüğüne olan cesareti ve kararlılığı nedeniyle 1991 yılında Avrupa Parlamentosu'nun "Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü"ne layık görüldüğünü anımsatan Kosova Cumhurbaşkanı, Demaçi'nin intikam yerine affetme ve uzlaşma yanlısı olduğunu aktardı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta da Demaçi'nin tüm Arnavut halkı için bir örnek ve onları ezenlere karşı savaşan biri olduğunu ifade ederek, "Avrupa ve bütün dünya seni Avrupa'nın Mandela'sı, Arnavut (Andrey) Saharov olarak, eski Yugoslavya'da uzun yıllar hapiste bulunan siyasi mahkum olarak tanıdı. Ancak sen Arnavut ve özgürlüğün yorulmaz savaşçısı Adem Demaçi'ydin ve öyle kalacaksın." dedi.

3 günlük yas ilan edildi

Kosova Başbakanı Haradinaj ise, Demaçi'nin halkının özgürlüğü ve hakları için kendi kişisel özgürlüğünü feda ettiğini kaydetti.

Demaçi'nin ölümü dolayısıyla mecliste dün özel oturum ve anma töreni düzenlenmiş, ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

Adem Demaçi kimdir?

Ülkenin kuzeydoğusundaki Poduyeva kentine bağlı Aşağı Lupçi köyünde 26 Şubat 1936'da doğan Demaçi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dünya edebiyatı okudu.

Dönemin Yugoslavya Devlet Başkanı Yosip Broz Tito liderliğindeki hükümet tarafından siyasi faaliyetlerinden dolayı ilk kez 1958 yılında tutuklanıp siyasi suçlu olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Demaçi, 1964-1974 ve 1975-1990 dönemlerinde de hapiste yattı.

Hayatının 28 yılını hapiste geçiren Demaçi, 1990 yılının nisan ayında özgürlüğüne kavuştu.

1991 yılında Avrupa Parlamentosu'nun "Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü"ne layık görülen Demaçi, 1996 yılında siyasete atılarak Kosova Parlamenter Partisi'nin genel başkanı oldu.

1996 yılında Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) katılan Demaçi, bir yıl sonra UÇK'den ayrıldı.

Kosova Savaşı sonrası Kosova Radyo ve Televizyonunun başına geçen ve bu görevi 2004 yılına kadar sürdüren Demaçi, sağlık sorununun baş göstermesine kadar siyaset hayatına devam etti.

Kaynak: AA