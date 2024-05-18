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Kültür-Sanat
TRT Haber 18.05.2024 22:36

Bakan Tekin, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"nin açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi ve "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyununu izledi.

Bakan Tekin, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"nin açılışına katıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlıkça MEB Şura Salonu'nda hayata geçirilen, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"nin açılışında açıklamalarda bulunan Tekin, Türk gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sergide, ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan ve daha sonra sınıf duvarları ile ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan tarihi Atatürk portresinin yer aldığını, bu portrenin MEB ile özdeşleşen bir portre olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Biz bu portreyi arşivlerimizde bulduk, kamuoyuyla paylaşılmasını istedik. Atatürk'ün 1932 yılında Bursa'da çekilmiş bir fotoğrafından, ressam Şeref Sonel'in sulu boyayla yaptığı bir tablo. Daha sonra bizim ders kitaplarımız başta olmak üzere bütün materyallerimizde yerini almış durumda. Buna en iyi sahip çıkacak yer de Milli Eğitim Bakanlığı. Sergide göreceksiniz, Ali Rıza Binboğa'dan Kemal Sunal'a kadar birçok sanatçının da öğretmenler, öğrenciler, okullar, eğitim sistemiyle ilgili videolarda, sinemalarda, müziklerde bu portreye rastlıyoruz. Bizimle özdeşleşmiş bir tablo."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, bunun, kendisinin de çok katkısı bulunan bir oyun olduğunu söyledi.

Senarist ve akademisyenlerden oluşan bir ekiple oyunu daha önce izleyiciyle buluşturmak istediklerini ama COVID-19 salgını sebebiyle bunu gerçekleştiremediklerini belirten Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı süreci başlayınca aynı ekibi tekrar topladık, sıfırdan başladık. Cumhuriyetin 100. yılında bu oyunu tiyatro severlerle, bütün öğrencilerimizle, gençlerimizle, vatandaşlarımızla buluşturma imkanı nasip oldu." dedi.

Oyunda Milli Mücadele, Cumhuriyet, Cumhuriyet'in değerleri ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına yer verildiğini, bu değerlere sahip çıkmanın amaçlandığını vurgulayan Tekin, oyunda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Orijinal Atatürk Portresi Sergisi

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan ve daha sonra sınıf duvarları ile ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali, MEB envanterine dahil edildi.

Envantere giren orijinal Atatürk portresinin farklı eğitim-öğretim dönemlerindeki kullanım örnekleriyle, sınıflardan öğretmen ve öğrenci fotoğraflarının yer aldığı 56 eserden oluşan sergi, 18-25 Mayıs tarihleri arasında, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

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