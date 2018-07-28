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Tunus'ta genç bir kız "Kiki" dansı yaparken çantasını çaldırdı

Tunus’ta bir genç kız sosyal medyada hızla yayılan "Kiki Dansı" yaparken çantasını yere düşürünce, motosikletli hırsızların kurbanı oldu.

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Araba hareket halindeyken inip dans edilen sosyal medya akımı Kiki, Tunus'ta hırsızların ekmeğine yağ sürdü.

Genç kız dans ederken çantasını yere düşürünce motosikletli iki hırsız, kızın çantasını alıp hızla uzaklaştı.

"Kiki" Dansı nedir?

Kiki dansında, kullanılan araç seyir halindeyken Kanadalı müzisyen Drake’in bu yıl çıkan “In my feeling” şarkısı eşliğinde araç dışında dans ediliyor, şoför ise dans eden kişinin videosunu çekiyor.

Kiki akımı, komedyen Shiggy’nin bu dansı yaptığı videosunu Instagram’da paylaşması, ardından da dünyaca ünlü oyuncu Will Smith’in Macaristan’ın Budapeşte Köprüsü’nün tepesinde dansı yapmasının ardından hızla yayıldı.

Kiki dansı, başlangıçta araba olmadan yayılmıştı. Dansın videoları, sosyal medya sitelerinden #InMyFeelingChallenge, #KikiChallenge ve #DoTheShiggy etiketleri (hashtag) üzerinden yayılıyor.

Kaynak: TRT Haber, Aawsat

Etiketler: Tunus, "Kiki" dansı
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