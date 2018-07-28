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Münih Havalimanı'nda 200 uçuş iptal edildi

Almanya Münih Havalimanı'nda güvenlik ihlali nedeniyle 200 uçuş iptal edildi.

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Münih Havalimanında 200 uçuş iptal edildi

Almanya Münih Havalimanı'nda güvenlik ihlali nedeniyle bazı terminallerin geçici olarak kapatılması sonucu 200 uçuş iptal edildi.

Güvenlik ihlalinin detayları verilmedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: uçuşlar, Münih, iptal, almanya
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