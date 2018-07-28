Münih Havalimanı'nda 200 uçuş iptal edildi

Almanya Münih Havalimanı'nda güvenlik ihlali nedeniyle bazı terminallerin geçici olarak kapatılması sonucu 200 uçuş iptal edildi.
Güvenlik ihlalinin detayları verilmedi.
Kaynak: Reuters
Almanya Münih Havalimanı'nda güvenlik ihlali nedeniyle 200 uçuş iptal edildi.
Almanya Münih Havalimanı'nda güvenlik ihlali nedeniyle bazı terminallerin geçici olarak kapatılması sonucu 200 uçuş iptal edildi.
Güvenlik ihlalinin detayları verilmedi.
Kaynak: Reuters
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