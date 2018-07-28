Gazze şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

Dün ABD destekli İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde Gazze sınırındaki müdahaleleri sonucu Mecdi es-Satari, Mümin Fethi el-Hems ve Gazi Ebu Mustafa şehit olmuştu.

Hayatını kaybeden Satari ile Hems'in naaşı, Refah kentindeki Bedr Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazi Ebu Mustafa için de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nden alınan Gazi Ebu Mustafa'nın naaşı Ehli Sünne Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

246 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde dün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde Mecdi es-Satari ve Gazi Ebu Mustafa şehit olmuş, 90'ı gerçek mermiyle olmak üzere 246 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde yaralanan Mümin Fethi el-Hems ise bu sabah şehit olmuştu.

Kaynak: AA