Mısır’da 75 muhalife idam cezası

Kahire Ceza Mahkemesi 28. Dairesi, Mursi’nin askeri darbe ile devrilmesini protesto gösterilerinde yer alan 75 kişinin idamına karar verdi. Mahkeme, kararın okunmasını 8 Eylül tarihine erteleyip idam kararını Mısır müftüsünün onayına sunma kararı aldı.

İdam kararı verilenler arasında, Mısır devriminin sembol isimlerinden, 2012 Mısır parlamentosun milletvekili olan ve kızı Mısır’ın askeri hükümetinin keskin nişancıları tarafından öldürülen Dr. Muhamed Biltacı, Hürriyet ve Adalet Partisinin Başkanı Dr. İssam El-Eryan, Dr. Saffet Hicazi, Şyeh Abdulmecid, Müslüman kardeşlerin idari üyesi Dr. Abdurrahman Elbar, Dr. Usame Yasin, Vecdi Guneym ve Mısır Parlamentosunun 2012 yılı milletvekillerinden Dr. Amr Zeki de bulunuyor.

Davada askeri darbe muhalifi Müslüman kardeşlerin ileri gelenlerinden ve eski milletvekillerinden 739 muhalifinin ismi bulunuyordu. Darbe gerçekleştiren şimdiki Mısır Devlet Abdulfettah Sisi daha sonra Müslüman Kardeşler teşkilatını terör örgütü olarak ilan etti.

Mısır Ceza Mahkemesi, davalıları terör örgütüne üye olmak, Rabia Meydanı'nda silahlı toplantı yapmak ve yolları kesmek, hareket hürriyeti ve trafiği engellemek, askeri ve polis güçlerini öldürmekle suçladı.

Kaynak: İHA