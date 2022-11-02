Yeni araç plakası uygulaması, Kosova'da gerilimi tırmandırdı.

Çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kosova'nın kuzeyinde hareketlilik arttı.

Kosova polisine göre, son olarak Zubin Potok'ta yaşayan bir Sırp vatandaşının aracı ateşe verildi.

Bugüne kadar plakası, Kosova Cumhuriyeti'nin amblemi olan RKS ibaresinin bulunduğu plaka ile değiştirilen dört araç kundaklandı.

Son olarak 27 Ekim'de Sırp belediyesi Leposavik'te plakasını değiştiren bir kişinin aracı kundaklanmıştı.

Priştine yönetimi, kundaklamaları Kosovalı Sırplara yönelik 'gözdağı' girişimi olarak nitelendirdi.

Yasanın kararlılıkla uygulanacağı ve kundaklama olaylarının soruşturulup ivedilikle aydınlatılacağı kaydedildi.

Kosova'da yeni araç plakalarının kullanımına ilişkin plan, 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Buna göre plan, 21 Nisan'a kadar üç aşamada uygulanacak.

Eski plakalı araç sahiplerine önce sözlü uyarı yapılacak, ardından 150 euroluk para cezası kesilecek.

21 Nisan'dan sonra Kosova Cumhuriyeti'nin ambleminin bulunmadığı eski plakalı araçlar trafiğe çıkamayacak