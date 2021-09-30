Kosova ile Sırbistan arasında, araçların sınır geçişiyle ilgili 10 gündür süren plaka krizi için uluslararası toplum devreye girdi.

Konu, AB çatısı altında Brüksel’de ele alındı. Avrupa Birliği'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi, Brüksel’de Sırbistan ve Kosova'nın müzakerecileriyle bir araya geldi.

Taraflar prensipte anlaştı

Gün boyu süren görüşmeler sonunda, mevcut krize geçici de olsa bir çözüm bulunduğu açıklandı.

Açıklamayı, Kosova’yı temsilen Brüksel’de bulunan Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi yaptı. Araç plakaları konusunda taraflar arasında prensipte anlaşmaya varıldığını söyleyen Bislimi, nihai taslağın Sırbistan’ın onayından geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, iki ülkenin Pazartesi gününden itibaren araç plakalarını değiştirmek yerine etiket kullanımı konusunda anlaştığını, bunun serbest dolaşım için kalıcı bir çözüme ulaşılana kadar geçici bir uygulama olduğunu söyledi.

Sınırdaki barikatlar kaldırılacak



Görüşmelerde, sınır geçitlerindeki barikatların kaldırılması ve sınır bölgesinde Kosova polisi yerine NATO önderliğindeki barış gücü askerlerinin görev alması kararlaştırıldı.



Kosova sınırı yakınında konuşlu bulunan Sırp ordu birliklerinin geri çekildiği ve Raşka kasabasındaki kışlaya döndüğü bildirildi.

Olay



Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerini engellemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.