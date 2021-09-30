Yer, ABD'nin California sahili...

Gündüz vakti yüzlerce kişinin akın ettiği bölgede, polisler bir şüphelinin peşine düştü. Elindeki bezinin altında silah olduğu iddia edilen gence, polisler önce bir el ateş etti.

Yaralanarak yere düşen şüphelinin etrafı bir kaç polis tarafından sarıldı. Gencin yaralı halde elini beze doğru uzattığını gören polis memuru tekrar silahına davrandı. Polisler genci adeta kurşun yağmuruna tuttu.

Hastanede hayatını kaybetti

Tamamen hareketsiz hale gelen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşananlar bölgede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polisin onlarca kurşun sıktığı olayın, aralarında çocuklarında yer aldığı yüzlerce insanın bulunduğu bir plajda gerçekleşmesi, ABD kamuoyunda da tartışmalara neden oldu.