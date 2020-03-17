Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası ülkeler bölgesel olarak sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. İşte, ülkelerin aldıkları tedbirler...

Fransa'da serbest dolaşım sınırlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını söyledi.

Ülke genelinde yarın 12.00'den itibaren serbest dolaşımın en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını duyuran Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi.

Macron, buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.

New Jersey'de kısmi sokağa çıkma yasağı

ABD'de Kovid-19 salgını sonrası hastalığın hızla yayıldığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Kolombiya'da tüm kara ve deniz sınırları 30 Mayıs'a kadar kapatıldı.

Ekvador'da sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetleri durduruldu, ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kerkük şehrinde ise salgın nedeniyle tüm lokantalar kapatılırken, Bağdat’ta olduğu gibi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.