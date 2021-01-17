Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 328 bini, Hindistan'da 10 milyon 567 bini, Brezilya'da 8 milyon 460 bini ve Rusya'da 3 milyon 568 bini aştı.

İtalya'da COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, yayılmanın artış eğiliminde olduğu 3 bölge çok yüksek riskle kırmızı, 12 bölge de yüksek riskle turuncu bölge ilan edildi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgında yayılmanın arttığı gerekçesiyle ülkenin 3'te 2'sinde, bugünden itibaren daha sıkı tedbirler uygulanmasına yönelik, bölgelerin risk kategorilerini belirleyen kararı imzaladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Avusturya’da COVID-19 'la mücadele kapsamında uygulanan ve 24 Ocak’ta hafifletilmesi öngörülen karantina 8 Şubat’a kadar uzatıldı.

İngiltere'de her 30 saniyede bir COVID-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise tüm yetişkinlere eylül ayına kadar COVID-19 aşısının ilk dozunun yapılacağı bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 2,8 trilyon dolarlık (2,06 trilyon sterlin) ekonomisinin yüzde 80'i hizmet sektörüne dayalı olan İngiltere, COVID-19 salgınından derin yara aldı. İngiliz hükümeti, salgının ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek, istihdamı destekleyebilmek için şimdiye kadar 280 milyar sterlin harcadı.

Çin'de 1,7 milyon kişiye aşı yapıldı

Çin’in başkenti Pekin’de yaklaşık 1,7 milyon kişiye COVID-19 aşısı vuruldu.

Çin'in Tianjin kentinde ise dondurmalardan alınan numunede COVID-19 tespit edildiği bildirildi. Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalara el konurken, şirket çalışanlarına COVID-19 testi yapıldı.

Tunus'ta COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Sırbistan'da da 22 binden fazla kişinin COVID-19 aşısı olduğu ifade edildi.