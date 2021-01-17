Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de belediye başkanının konvoyuna saldırı: 6 ölü
[Fotoğraf: AA]
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, Aşağı Şabelle bölgesi Belediye Başkanı Abdulkadir Sidi'nin konvoyuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Sidi'nin konvoyu sabah saatlerinde Afgoye kentinden Baledogle Hava Üssü'ne giderken Tixsile bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.
6 ölü, 4 yaralı
Saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi, Somali Özel Kuvvet Unsurları (DANAB) komutanının da aralarında bulunduğu 4 asker yaralandı.
Sidi, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yaralı askerler helikopterle başkent Mogadişu'ya götürüldü.
Saldırıyı, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üstlendi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: El Kaide Somali Terör Örgütü Terör Saldırısı
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