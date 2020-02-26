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Koronavirüs Lufthansa'yı vurdu: İşe alımlar durduruldu
[Fotoğraf: Reuters]
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs salgını sonrası hizmet maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla bir dizi tedbir alındığını açıkladı.
Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Lufthansa, koronavirüsün ekonomik etkilerine erkenden karşı koyabilmek için işe alımların yeniden değerlendirilmesi, durdurulması ya da ileri bir tarihe ertelenmesi gibi bir dizi tedbiri uygulamaktadır. Öte yandan çalışanlara ücretsiz izin teklifi sunulmaktadır."
Eğitim kursları iptal edildi
Nisan ayından itibaren, planlanan uçuş görevlisi ve istasyon personeli eğitimlerinin yapılmayacağı belirtilen açıklamada, halihazırda eğitim alan kişilerin de işe alınmayacağı ifade edildi.
Çin'e uçuşlar durdurulmuştu
Şirket, Pekin ve Şanghay'a yapılan karşılıklı uçuşların koronavirüs salgını sebebiyle 28 Mart tarihine kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Lufthansa koronavirüs coronavirüs işe alım alman hava yolları almanya çin covid-19 almanya uçuşları çin uçuşlarıSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:58
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