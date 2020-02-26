Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Japonya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Japonya'nın bölgede kampların düzenlenmesi, toplulukların güçlendirilmesi, barınakların iyileştirilmesi, çevre yenilemeleri ve çocukların korunmasının yanı sıra su, sağlık önlemleri ve hijyen olanaklarıyla tıbbi hizmet ve eğitim sağlanması gibi konularda bazı uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Cox's Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanları ve bölgedeki ev sahibi toplulukları desteklemek için 17 milyon dolarlık ilave yardımda bulunulacağı belirtildi.

95 milyon dolar yardım yapılmıştı

Açıklamada, Japon hükümetinin, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kitleler halinde sığınmaya başladığı Ağustos 2017'den bu yana yerlerinden olan bu kişilere yardımcı olmaları için uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 95 milyon dolar bağışta bulunduğu, söz konusu ilave destekle toplam yardımın yaklaşık 112 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.

Arakanlı Müslümanların durumu

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.